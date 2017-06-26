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ФАС завела дела на "Бургер Кинг", "Му-му" и "Шоколадницу" из-за высоких цен в аэропортах

Экономика и бизнес
26 июня, 18:32 дата обновления: 26 июня, 18:47 UTC+3

Служба возбудила дела в отношении компаний после обращений посетителей аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский

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Ресторан быстрого обслуживания "Бургер Кинг" в зоне ожидания аэропорта Шереметьево

Ресторан быстрого обслуживания "Бургер Кинг" в зоне ожидания аэропорта Шереметьево

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дела в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеин "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "МУ-МУ") из-за высоких цен в заведениях, расположенных в подмосковных аэропортах.

"В отношении ООО "Бургер Рус", ООО "Галерея-АЛЕКС" и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" возбуждены дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов, путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении подмосковного управления ФАС.

Отмечается, что служба возбудила дела в отношении компаний после обращений посетителей аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский и по поручениям по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

ФАС установила, что рестораны и кафе компаний занимают доминирующее положение в аэропортах Домодедово и Жуковский. При этом цены, установленные там, значительно превышают стоимость в тех же заведениях в Москве и Московской области, пояснили в пресс-службе. Расследование в отношении субъектов на территории Шереметьево пока продолжается, добавили в подмосковном управлении ФАС.

В январе 2017 года глава ведомства Игорь Артемьев во время своего выступления в Совете Федерации сообщил, что ФАС проверит ценообразование в кафе российских аэропортов. Артемьев тогда рассказал, что несколько лет назад ведомство уже проводило такие проверки и установило, что кафе в аэропортах имеют доминирующее положение. По словам главы ФАС, тогда на владельцев заведений были наложены штрафы.

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