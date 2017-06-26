ФАС предложит лишать лицензии обучающие центры, привлекающие клиентов на рынок форекс

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует обращаться в Минобрнауки с просьбой лишать лицензии образовательные центры, которые привлекают клиентов на форекс-рынок, не имея на это соответствующего разрешения. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

"Появились образовательные организации, которые имеют соответствующие лицензии по этому рынку. Эти образовательные организации требуют каких-то взносов от обучающихся и направляют их за пределы Российской Федерации - не в нашу, не в российскую юрисдикцию, где взносы являются по сути дела взносами на форекс-рынки", - рассказал он.

Для решения этой проблемы ФАС видит два пути - превентивный и административный, отметил замглавы ведомства.

"Если это не прекратится, мы готовы рассматривать это в том числе как рекламу образовательных услуг, как рекламу форекс-дилеров, имея в виду, что это зонтичный бренд таким образом получается. Либо нам с ЦБ надо совместно обращаться в Министерство образования, чтобы при обнаружении такой практики эти образовательные учреждения лишались лицензии", - заявил Кашеваров.

В большинстве юрисдикций такого рода кросс-граничные услуги не приветствуются, напомнил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. "Если российские участники будут соблюдать правила, а точно такая же услуга из-за границы будет предоставляться по облегченным правилам, мы просто выдавливаем российский бизнес за рубеж", - сказал Швецов.

ЦБ не собирается бороться с кросс-граничными услугами, если провайдер соблюдает те же требования, что и местный игрок, подчеркнул он. По словам Швецова, сейчас на уровне регуляторов разных стран идет обсуждение концепции, как регулировать кросс-граничное предоставление услуг для правильной конкурентной среды.

Как следует из дорожной карты ФАС, ведомство рассчитывает в третьем квартале этого года подготовить предложения, направленные на исключение возможности привлечения клиентов на рынок форекс без наличия соответствующей лицензии форекс-дилера, в том числе через обучающие центры.

Рынок форекс в России

В России рынок форекс формально появился лишь 1 октября 2015 года, когда вступил в силу регулирующий эту отрасль закон. До появления закона форекс-дилеры предоставляли услуги россиянам из офшорных юрисдикций, то есть физическое лицо заключало контракт с иностранной компанией. Обычно такие компании зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и т. д.

ЦБ решил начать регулирование рынка форекс в России, чтобы защитить граждан - регулятору поступали множество жалоб на потерю денежных средств, но Банк России не имел способа воздействовать на участников рынка. Теперь по закону о рынке форекс компания обязана создать юридическое лицо в России, которое должно получить лицензию ЦБ, вступить в признанную Банком России саморегулируемую организацию (СРО) и наконец, зарегистрировать в этой СРО свой рамочный договор, который заключается с клиентом.

На то, чтобы получить лицензии и зарегистрировать СРО, ушло почти полтора года. Ассоциация форекс-дилеров (АФД) была внесена в реестр СРО регулятором в октябре 2016 года - ее членами являются семь из восьми лицензированных форекс- дилеров: "Финам Форекс", "Телетрейд", "Трастфорекс", "Форекс клуб", "ВТБ 24 Форекс", Альпари Форекс" и "Фикс трейд". После этого АФД и представители ЦБ начали разработку четырех базовых страндартов, в том числе стандарта правил совершения операций.

Помимо рынка форекс в России разрабатываются базовые стандарты для других участников финансового рынка: брокеров, дилеров, управляющих компаний, депозитариев, регистраторов, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.