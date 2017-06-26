На Кубани планируют получить урожай не ниже прошлогоднего

КРАСНОДАР, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Урожай в Краснодарском крае будет не ниже прошлогоднего, несмотря на обильные дожди в начале лета. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Минсельхоз прогнозирует в текущем году снижение урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Несмотря на то, что погода в начале лета принесла нам немало сюрпризов в виде осадков и холодов, кубанские аграрии сработали на совесть. В 17 муниципалитетах уже приступили к обмолотам озимого ячменя. <...> Пока рано делать прогнозы, но надеемся, что в этом году мы получим урожай сельскохозяйственных культур не менее, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.

По его словам, уборка будет производиться на 1,5 млн га. Завершиться она должна в обычные сроки, "все предпосылки для этого есть", добавил он.

"Сегодня все предприятия АПК края обеспечены зерноуборочной техникой. На 220 единиц увеличено количество комбайнов. Теперь их - более 6,7 тыс. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям убирать в день порядка 100 тыс. га", - уточнил губернатор.

Согласно данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 120,67 млн тонн, что является рекордом для современной России. В Краснодарском крае были собраны рекордные 10,1 млн тонн зерна.