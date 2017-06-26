Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубани планируют получить урожай не ниже прошлогоднего

Экономика и бизнес
26 июня, 19:10 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

По словам главы региона, уборка будет производиться на 1,5 млн га. Завершиться она должна в обычные сроки, "все предпосылки для этого есть", добавил губернатор

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Урожай в Краснодарском крае будет не ниже прошлогоднего, несмотря на обильные дожди в начале лета. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Минсельхоз прогнозирует в текущем году снижение урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Несмотря на то, что погода в начале лета принесла нам немало сюрпризов в виде осадков и холодов, кубанские аграрии сработали на совесть. В 17 муниципалитетах уже приступили к обмолотам озимого ячменя. <...> Пока рано делать прогнозы, но надеемся, что в этом году мы получим урожай сельскохозяйственных культур не менее, чем в прошлом году", - сказал Кондратьев.

По его словам, уборка будет производиться на 1,5 млн га. Завершиться она должна в обычные сроки, "все предпосылки для этого есть", добавил он.

"Сегодня все предприятия АПК края обеспечены зерноуборочной техникой. На 220 единиц увеличено количество комбайнов. Теперь их - более 6,7 тыс. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям убирать в день порядка 100 тыс. га", - уточнил губернатор.

Согласно данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 120,67 млн тонн, что является рекордом для современной России. В Краснодарском крае были собраны рекордные 10,1 млн тонн зерна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
5
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
6
Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа
7
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
Темы дня
Загрузка...
Реклама