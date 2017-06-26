Сбербанк допускает возникновение новых споров по сделкам с ПФИ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сбербанк допускает возможность обращения других клиентов банка в суд по сделкам с производными финансовыми инструментами (ПФИ), заявила журналистам в понедельник зампредседателя правления Сбербанка Белла Златкис.

"Теоретически, конечно, могут (обратиться в суд по сделкам с ПФИ - прим. ТАСС). И не только наши клиенты. <...> все очень сильно взволнованы, потому что огромное количество таких сделок и даже более сложных сделок есть в западных банках. Кстати, "Транснефть", как вы знаете, заключала большое количество таких сделок с западными участниками", - сказала Златкис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Златкис выразила надежду, что подобные споры не повторятся.

Сбербанк против "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков.

Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

В отчете по МСФО за 2014 год "Транснефть" сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций группа заключила сделку с банком, контролируемым государством", одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

Осенью 2014 года "группа и вышеуказанный банк" заключили сделку "процентный своп", предполагающий обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре-декабре 2014 года.

Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами "Транснефти" за 2014 год составил 75,3 млрд руб.

Сбербанк намерен обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.