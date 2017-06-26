Pirelli планирует в два раза увеличить производство шин под Воронежем

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Итальянская компания Pirelli планирует в два раза увеличить производство шин на заводе в Воронежской области. В год будет выпускаться до 4 млн шин, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В ходе встречи в Милане губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президентом компании Pirelli Марко Тронкетти Провера обсудили текущее состояние реализации проекта компании на территории Воронежской области и перспективы дальнейшего расширения деятельности компании. В рамках развития планируется осуществить новые инвестиции и продолжить модернизацию воронежского производства итальянской компании, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза - до 4 млн шин в год", - отметили там.

По данным пресс-службы, губернатор Алексей Гордеев проинформировал президента Pirelli о том, что область готова оказывать все существующие меры государственной поддержки проекту производства шин и всесторонне содействовать расширению деятельности Pirelli на территории Воронежской области. "Марко Тронкетти Провера выразил удовлетворение работой Воронежского шинного завода под брендом Pirelli. Он отметил, что быстрое развитие и достижения завода были признаны такими автогигантами, как "Фольксваген", "Форд", "Рено", "Мерседес" и другими", - добавили в пресс-службе.

С 2012 года ЗАО "Воронежский шинный завод" входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и госкорпорации "Ростех". За четыре года на модернизацию производства было направлено более 110 млн евро - проведена глубокая модернизация производства. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. В настоящее время предприятие осваивает и серийно производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма.