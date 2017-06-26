Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Pirelli планирует в два раза увеличить производство шин под Воронежем

Экономика и бизнес
26 июня, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Таким образом, итальянская компания планирует выпускать в год до 4 млн шин, сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Итальянская компания Pirelli планирует в два раза увеличить производство шин на заводе в Воронежской области. В год будет выпускаться до 4 млн шин, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В ходе встречи в Милане губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президентом компании Pirelli Марко Тронкетти Провера обсудили текущее состояние реализации проекта компании на территории Воронежской области и перспективы дальнейшего расширения деятельности компании. В рамках развития планируется осуществить новые инвестиции и продолжить модернизацию воронежского производства итальянской компании, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза - до 4 млн шин в год", - отметили там.

По данным пресс-службы, губернатор Алексей Гордеев проинформировал президента Pirelli о том, что область готова оказывать все существующие меры государственной поддержки проекту производства шин и всесторонне содействовать расширению деятельности Pirelli на территории Воронежской области. "Марко Тронкетти Провера выразил удовлетворение работой Воронежского шинного завода под брендом Pirelli. Он отметил, что быстрое развитие и достижения завода были признаны такими автогигантами, как "Фольксваген", "Форд", "Рено", "Мерседес" и другими", - добавили в пресс-службе.

С 2012 года ЗАО "Воронежский шинный завод" входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и госкорпорации "Ростех". За четыре года на модернизацию производства было направлено более 110 млн евро - проведена глубокая модернизация производства. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. В настоящее время предприятие осваивает и серийно производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
2
АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК
3
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
6
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
7
ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат
Темы дня
Загрузка...
Реклама