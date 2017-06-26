Google перестанет сканировать письма пользователей для рекламы

Корпорация Google отказывается от практики сканирования писем пользователей бесплатной версии сервиса электронной почты Gmail. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Ранее компания делала это для таргетирования рекламы. Изменения в работе вступят в силу до конца текущего года.

Как сообщила компания, таргетированная реклама будет показываться на основе пользовательских настроек аккаунта и поисковых запросах. Так, в частности, строится работа с платной версией G Suite, которая рассчитана на корпоративных клиентов.

Отмечается, что пользователям Gmail будет по-прежнему показываться реклама.

Компания заверила, что клиенты как G Suite, так и Gmail могут быть спокойны за конфиденциальность своих данных и напомнила, что в личном кабинете всегда можно настроить то, какой информацией делиться с Google.