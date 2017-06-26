Московская биржа не получала замечаний от ФАС о тарифах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к тарифной политике Московской биржи не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе биржи, комментируя информацию о возможной проверке тарифов биржи ЦБ и ФАС.

"Никаких замечаний ФАС к тарифной политике нашей торговой площадки не поступало. Тарифы устанавливаются в соответствии с определенной законом (ФЗ "Об организованных торгах") и согласованной ФАС процедурой. Так, все тарифные изменения в обязательном порядке рассматриваются пользовательскими комитетами (их всего 17), состоящими из представителей участников торгов и других клиентов", - заявил представитель биржи.

ЦБ в 2018 году проанализирует тарифы Мосбиржи, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пояснив, что биржа - это доминирующий игрок в своем секторе и объект пристального внимания.

"Мы в карту (совместная с ФАС дорожная карта по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг - прим. ТАСС) включили анализ ценообразования в центральном депозитарии. В этом году мы посмотрим, работает ли заложенная в законе модель, где пользователь имеет достаточно сил, чтобы определять тарифообразование по услугам центрального депозитария. Думаю, что было бы правильно в следующем году посмотреть на Московскую биржу и на ценообразование на другие услуги группы Московской биржи", - сказал Швецов.

ФАС также "будет разбираться" с тарифами на услуги Национального расчетного депозитария (НРД, единственный центральный депозитарий в РФ, входит в группу Мосбиржи), сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. "По тарифной политике возникают вопросы, по центральному депозитарию там однозначно есть с чем разбираться, и мы это будем делать", - сказал он.

За последние полтора года ставка комиссии НРД за хранение облигаций снизилась на 15%, за хранение евроооблигаций - на 35%, плата за хранение акций снизилась от 39% до 72%, возражает представитель депозитария. "В компании действуют комитет пользователей услуг (КПУ) и Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам (КРДДТ). КПУ сформирован в строгом соответствии предписаниями ФАС", - подчеркнули в НРД.

Защита мелких игроков

Тем не менее у ФАС есть претензии к составу комитета депозитария, отметил Кашеваров. "(Давая согласие на объединение РТС и ММВБ) мы обусловили, что в комитет пользователей должны входить две трети рынка. Сейчас, по факту, больше 50%, а не больше двух третей. Это некоторым образом, я так понимаю, нарушает предписание", - сообщил он.

ФАС проанализирует, насколько конфигурация комитета пользователей соответствует требованиям, которые выдавались раньше, и в результате состав комитета может претерпеть изменения, предупредил замглавы ведомства.

ЦБ получает жалобы от мелких игроков, которые прошли через повышение тарифа, и нагрузка на них выросла, добавил Швецов. НРД - монопольная структура, и реформа тарифов не должна играть на руку крупным игрокам, уверен он. Критика связанная, с тарифной политикой, может привести к дискуссии по введению тарифов, которые могут устанавливаться государством - ФАС по согласованию с ЦБ или наоборот, предупредил Кашеваров, но пока регуляторы предпочитает идти по пути саморегулирования.

"Надо посмотреть внимательно, выслушать аргументы разных участников рынка, самого НРД и потом принять некое взвешенное решение, как будет дальше, возможно, то решение по тарифам - прим. ТАСС) которое есть, окажется оптимальным", - заключил Швецов.