"Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система" и "Система-Инвест". О результатах рассмотрения обращения в картотеке суда не сообщается.

Согласно материалам дела, ходатайство поступило в суд 22 июня. "Эта мера связана с нашим иском, абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков. Но поскольку наши оппоненты всячески демонстрируют недоверие и презрение к легальным правовым процедурам и институтам, мы тем более вынуждены защищать наши интересы с помощью обеспечительных мер", - прокомментировал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подачу ходатайства об обеспечительных мерах по иску к АФК "Система".

АФК "Система" сообщила об аресте 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% БЭСК по делу с "Роснефтью".

Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава об аресте имущества. Официальный представитель АФК Сергей Копытов назвал эти меры "очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию".

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями. 22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" также считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.