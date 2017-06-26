Россияне в 1,5 раза активнее регистрируются в ICQ на фоне возможной блокировки Telegram

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жители России регистрируют аккаунты в мессенджере ICQ (принадлежит Mail.ru Group) в полтора раза активнее по сравнению с обычным днем на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram.

"За сегодня в полтора раза выросло количество регистраций по сравнению с обычными днями", - сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group, уточнив, что речь идет о пользователях из России. Сейчас у ICQ в России 6,7 млн активных пользователей в месяц, в целом по миру - 11 млн.

Ранее в понедельник компания также сообщила, что мессенджер ICQ запустил функцию групповых аудио- и видеозвонков, в которых могут участвовать до четырех человек.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко ранее отмечал, что в России есть много альтернатив Telegram: более 30 мессенджеров, самый известный из которых, по его словам, ICQ.