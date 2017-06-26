Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский аукционный дом в I полугодии реализовал имущество почти на 5 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 июня, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом цена продажи объектов в среднем была увеличена на 30% от их начальной стоимости, а по отдельным лотам цена выросла до 80-150%, подчеркивают в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский аукционный дом (РАД) в первом полугодии реализовал 26 активов на сумму 4,8 млрд руб. в рамках программы приватизации федерального имущества 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В Минэкономразвития России поступил отчет РАД за первое полугодие об исполнении на 85% прогнозной программы приватизации федерального имущества на текущий год: при плане в 5,6 млрд руб. агент реализовал 26 активов на сумму 4,8 млрд руб. с существенным увеличением начальной стоимости объектов", - приводит пресс-служба слова директора департамента корпоративного управления ведомства Оксаны Тарасенко.

В частности, РАД осуществил приватизацию таких объектов, как Щелковский завод вторичных драгоценных металлов, пакет акций Московской типографии №2 и Российского института градостроительства, а также 25% акций Амурского пароходства.

При этом цена продажи объектов в среднем была увеличена на 30% от их начальной стоимости, а по отдельным лотам цена выросла до 80-150%, подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития заложило в бюджет на 2017 год поступления от приватизации в объеме более 130 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
2
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
3
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
6
Владимир Этуш чувствует себя хорошо и намерен вернуться в театр
7
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама