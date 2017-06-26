Российский аукционный дом в I полугодии реализовал имущество почти на 5 млрд рублей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский аукционный дом (РАД) в первом полугодии реализовал 26 активов на сумму 4,8 млрд руб. в рамках программы приватизации федерального имущества 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"В Минэкономразвития России поступил отчет РАД за первое полугодие об исполнении на 85% прогнозной программы приватизации федерального имущества на текущий год: при плане в 5,6 млрд руб. агент реализовал 26 активов на сумму 4,8 млрд руб. с существенным увеличением начальной стоимости объектов", - приводит пресс-служба слова директора департамента корпоративного управления ведомства Оксаны Тарасенко.
В частности, РАД осуществил приватизацию таких объектов, как Щелковский завод вторичных драгоценных металлов, пакет акций Московской типографии №2 и Российского института градостроительства, а также 25% акций Амурского пароходства.
При этом цена продажи объектов в среднем была увеличена на 30% от их начальной стоимости, а по отдельным лотам цена выросла до 80-150%, подчеркивают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития заложило в бюджет на 2017 год поступления от приватизации в объеме более 130 млрд руб.