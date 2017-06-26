Группа "Сафмар" планирует сохранить онлайн-магазин "Техносила"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Группа "Сафмар" в ходе интеграции ретейлера бытовой техники и электроники "Техносила" с другими принадлежащими группе более крупными торговыми сетями "Эльдорадо" и "М.Видео" планирует сохранить онлайн-магазин tehnosila.ru. Об этом сообщили ТАСС в группе "Сафмар", комментируя появившуюся в СМИ информацию о прекращении существования "Техносилы".

"В рамках уже анонсированных планов по интеграции "Техносилы" в "Эльдорадо" компания в настоящий момент ведет работу по оценке эффективности магазинов, часть из которых в перспективе может перейти под бренды "Эльдорадо" и "М.Видео". Сайт tehnosila.ru, скорее всего, будет сохранен", - заявили в "Сафмар".

В группе пояснили, что менее эффективные магазины "Техносилы", а также магазины в "дублирующих локациях" буду закрыты, что "является нормальной практикой при трансформации розничных бизнесов". При этом все расчеты с персоналом будут происходить строго в рамках действующего законодательства, добавили в "Сафмар", подчеркнув, что группа ориентирована "на соблюдение интересов каждого из своих сотрудников". Сколько магазинов "Техносилы" может быть закрыто, в "Сафмар" не уточнили.

"Техносила" работает

В настоящее время магазины и сайт "Техносилы" работают в обычном режиме. "Мы продолжаем расчеты и проводим переговоры со всеми поставщиками и контрагентами", - рассказали в группе "Сафмар". В компании пояснили, что расчеты с поставщиками в основном осуществляются "в соответствии с закрепленными в действующих договорах кредитными условиями".

"С отдельными партнерами проводятся индивидуальные переговоры с учетом будущих планов по интеграции и синергии розничных активов в рамках "Сафмар Ритейл". В любом случае в ходе переговоров мы будем находить такие решения, чтобы обе стороны договорного процесса остались удовлетворены результатом", - добавили в группе. Общий размер долга перед поставщиками в "Сафмар" не уточнили, пояснив, что это конфиденциальная информация.

Ранее издание "Деловой Петербург" со ссылкой на письма "Техносилы" поставщикам сообщило, что ретейлер прекращает свое существование и до 1 сентября закроет все офлайн-магазины. По данным издания, "Техносила" предупредила поставщиков, что не сможет "деньгами" расплатиться по всем долгам. Однако ретейлер готов частично погасить долг, вернув поставщикам товар со склада по себестоимости, еще часть оплатить средствами за счет распродажи товаров за полцены, а оставшийся долг - погасить в рассрочку до конца года или в течение месяца с дополнительным дисконтом 30%.

В "Сафмар" заявили, что никаких официальных писем компания не рассылала.

Консолидация на рынке

Основателями группы "Сафмар" являются Михаил и Саит-Салам Гуцериевы и Микаил Шишханов. На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.

В 2015 году группа Гуцериевых - Шишханова стала владельцем "Техносилы" после покупки МДМ банка, контролировавшего эту розничную сеть. Осенью 2016 года СМИ сообщали, что продавец электроники "Техносила" перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась. Однако пока "Техносила" юридически не входит в финансовую группу "Сафмар".

В конце 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ретейлеров электроники и бытовой техники "Эльдорадо" группе инвесторов, связанной с "Сафмаром". Сделка получила одобрение ФАС, ее условия не разглашаются. В апреле 2017 года группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам.

Группа "Сафмар" собирается переименовать "М.Видео" в "Сафмар Ритейл" и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет и группа "Эльдорадо". При этом "Сафмар Ритейл" продолжит развивать сети "М.Видео" и "Эльдорадо" отдельно, их менеджмент сохранится.

В течение 2017 года акционеры и менеджмент "Сафмар Ритейл" проведут анализ вариантов консолидации двух бизнесов и приступят к разработке плана интеграции.