"Известия": "Роснефть" планирует открыть офис в Сингапуре для развития трейдинга

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" планирует открыть офис в Сингапуре для развития трейдинга. Об этом говорится в программной статье главы компании Игоря Сечина, опубликованной в газете "Известия".
"Что касается логистики и трейдинга, мы уже научились получать наибольшую маржу при продаже нашей нефти и нефтепродуктов, осваиваем новые рынки сбыта, продолжаем развивать международный трейдинг, планируем открыть новый офис в Сингапуре", - отметил Сечин в статье, посвященной разрабатываемой стратегии "Роснефть-2022".
По его словам, компания стремится к тому, чтобы создавать новые трейдинговые хабы, приближенные к конечному потребителю, в том числе на новых перспективных рынках.
Трейдинговым подразделением "Роснефти" является Rosneft Trading SA.
Как сообщалось ранее, новая стратегия "Роснефти", проанонсированная на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, будет разработана и представлена на утверждение совета директоров до конца текущего года. Компания планирует сделать упор на технологический прорыв, цифровизацию и снижение операционных затрат в горизонте до 2022 года.