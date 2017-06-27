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"Известия": "Роснефть" планирует открыть офис в Сингапуре для развития трейдинга

Экономика и бизнес
27 июня, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам главы компании Игоря Сечина, "Роснефть" стремится к тому, чтобы создавать новые трейдинговые хабы, приближенные к конечному потребителю

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" планирует открыть офис в Сингапуре для развития трейдинга. Об этом говорится в программной статье главы компании Игоря Сечина, опубликованной в газете "Известия".

"Что касается логистики и трейдинга, мы уже научились получать наибольшую маржу при продаже нашей нефти и нефтепродуктов, осваиваем новые рынки сбыта, продолжаем развивать международный трейдинг, планируем открыть новый офис в Сингапуре", - отметил Сечин в статье, посвященной разрабатываемой стратегии "Роснефть-2022".

По его словам, компания стремится к тому, чтобы создавать новые трейдинговые хабы, приближенные к конечному потребителю, в том числе на новых перспективных рынках.

Трейдинговым подразделением "Роснефти" является Rosneft Trading SA.

Как сообщалось ранее, новая стратегия "Роснефти", проанонсированная на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, будет разработана и представлена на утверждение совета директоров до конца текущего года. Компания планирует сделать упор на технологический прорыв, цифровизацию и снижение операционных затрат в горизонте до 2022 года.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Страны
Россия Сингапур
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