Володин предложил коллегам из Евразии наладить постоянный контакт по цифровой экономике

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям Евразии установить постоянное взаимодействие в сфере цифровой экономики как на законодательном, так и на экспертном уровне. С такой инициативой он выступил на проходящем в Сеуле втором совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Было бы правильно организовать постоянный рабочий контакт по линии профильных комитетов с участием не только депутатского корпуса, но и представителей экспертного сообщества, научных, академических и деловых кругов", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"Наше время - это время развития цифровой экономики и технологий. Как вы понимаете, они уже становятся неотъемлемой частью жизни людей", - продолжил Володин. Он также призвал принять соответствующие законодательные решения.

Спикер Госдумы обратил внимание, что совещание проходит в Южной Корее - стране, которая является одним из лидеров развития цифровой экономики. При этом, отметил он, практически все страны имеют опыт развития законодательства в этой сфере.

"Наша страна, также как и многие другие, уделяет этому внимание", - заявил председатель Госдумы. Он напомнил, что вопрос цифровой экономики президент России Владимир Путин выделил как приоритет развития. "Для нас, законодателей, появляется новое поле для регулирования отношений человека и робота, развития искусственного интеллекта, использования криптовалют, обеспечения цифровой безопасности. И это еще не полный перечень вопросов, который требует наших решений", - добавил он.

По мнению Володина, через эти механизмы могли бы осуществляться многосторонние контакты между встречами и формироваться пакеты конкретных предложений для последующего обсуждения на ежегодных совещаниях спикеров парламентов Евразии. В этой связи он поддержал предложенный председателем Национального собрания Республики Кореи Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.

Борьба с терроризмом

Парламентариям Евразии необходимо гармонизировать законодательство в сфере безопасности и борьбе с терроризмом, заявил председатель Госдумы.

"Работа наших национальных парламентов и межпарламентских организаций должна состоять в выработке единых подходов в борьбе с терроризмом и гармонизации законодательств в сфере безопасности", - сказал Володин.

По его словам, как никогда остро стоят вопросы эффективного противодействия новым вызовам и угрозам, среди которых особое место занимают терроризм и экстремизм, наркотрафик, проблемы миграции.

"Сегодняшнее совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений", - подчеркнул он.

Новая площадка координации

Совещание спикеров парламентов стран Евразии может стать новой площадкой для координации работы законодателей по ключевым вопросам, заявил Володин.

"Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам", - сказал Володин.

Он поддержал позицию председателя Национального собрания Кореи Чон Се Гюна о том, форум может стать новым институтом для обмена мнениями и выработки новых решений. "Нам важно сегодня этот вопрос обсудить и, возможно, мы выработаем какие-то конкретные предложения", - предположил политик.

Председатель Госдумы пояснил, что подразумевает, в частности, взаимодействие в рамках парламентского измерения стран континента в таких сферах, как экономика, наука, технологии, медицина, гуманитарные проекты, экология.

По мнению Володина, проходящий в южнокорейской столице форум является подтверждением огромного интереса к интеграционным процессам на континенте. "Мы все выступаем за взаимовыгодное сотрудничество на евразийском пространстве", - считает политик. Он подчеркнул, что в основе диалога в этом формате "лежат не политические цели, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития" стран-участниц. В этом контексте спикер Госдумы выразил надежду, что данный "открытый формат будет привлекать новых участников".