Республика Корея за три года может инвестировать на Дальнем Востоке до $3 млрд

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ рассчитывает увеличить объемы прямых инвестиций из Республики Корея в проекты развития российского Дальнего Востока с $70 млн до $3 млрд за три года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества. В этой связи полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии, которая состоится в ближайшее время, зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объема инвестиционного сотрудничества на уровне не менее $3 млрд. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон", - цитируется в сообщении слова заместителя министра Александра Крутикова, сказанные на XI заседании Российско-корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

По словам замминистра, в настоящее время объем прямых инвестиций корейского бизнеса в шесть проектов в территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порту Владивосток - около $70 млн. "Мы уверены, что это лишь пробный шаг со стороны корейского бизнеса и лишь самое начало нашей совместной работы", - сказал Крутиков.

"Что касается достижения объема инвестиций $3 млрд в течение трех лет (...) - эта цель достаточно привлекательна, поскольку непосредственно инвестициями занимаются наши компании, мы их можем всячески поддерживать", - приводятся в сообщении слова заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ли Джон Гю.

По данным Минвостокразвития, товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея за 4 месяца 2017 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти $2 млрд.

В проекты развития Дальнего Востока с преференциальными режимами для инвесторов (приоритетные инвестпроекты с инфраструктурной поддержкой, ТОР, Свободный порт) заявлено $35 млрд прямых инвестиций, в том числе $4 млрд иностранных инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.