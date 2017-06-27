Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Республика Корея за три года может инвестировать на Дальнем Востоке до $3 млрд

Экономика и бизнес
27 июня, 4:26 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 27, июня. /ТАСС

Сейчас объем прямых инвестиций корейского бизнеса в шесть проектов на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивостока составляют около $70 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ рассчитывает увеличить объемы прямых инвестиций из Республики Корея в проекты развития российского Дальнего Востока с $70 млн до $3 млрд за три года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества. В этой связи полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии, которая состоится в ближайшее время, зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объема инвестиционного сотрудничества на уровне не менее $3 млрд. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон", - цитируется в сообщении слова заместителя министра Александра Крутикова, сказанные на XI заседании Российско-корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

По словам замминистра, в настоящее время объем прямых инвестиций корейского бизнеса в шесть проектов в территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порту Владивосток - около $70 млн. "Мы уверены, что это лишь пробный шаг со стороны корейского бизнеса и лишь самое начало нашей совместной работы", - сказал Крутиков.

"Что касается достижения объема инвестиций $3 млрд в течение трех лет (...) - эта цель достаточно привлекательна, поскольку непосредственно инвестициями занимаются наши компании, мы их можем всячески поддерживать", - приводятся в сообщении слова заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ли Джон Гю.

По данным Минвостокразвития, товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея за 4 месяца 2017 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти $2 млрд.

В проекты развития Дальнего Востока с преференциальными режимами для инвесторов (приоритетные инвестпроекты с инфраструктурной поддержкой, ТОР, Свободный порт) заявлено $35 млрд прямых инвестиций, в том числе $4 млрд иностранных инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп обещает четко выполнять иммиграционный указ Трампа
2
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
3
В Москве планируют построить два железнодорожных вокзала
4
Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИ
5
Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения Сенатом США по санкциям против РФ
6
Белый дом: США стремятся к энергетическому доминированию в мире
7
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама