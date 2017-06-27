БЭСК: арест принадлежащих АФК "Система" акций компании не влияет на ее работу

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УФА, 27 июня. /ТАСС/. Арест акций "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК), принадлежащих АФК "Система", не препятствует операционной деятельности компании. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью БЭСК Марат Бикбаев.
"Арест акций не препятствует операционной деятельности группы компаний АО "БЭСК" и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Республики Башкортостан", - сказал он.
26 июня стало известно о том, что нефтяная компания "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" в рамках дела о споре на 170,6 млрд рублей. "Система" сообщила об аресте 31,76% доли в МТС, 100% в "Медси" и 90,47% в БЭСК.
Истцы требовали взыскать с "Системы" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. Арбитражный суд Башкирии 27 июня рассмотрит по существу иск "Роснефти" к АФК "Система".