На Дальний Восток летом 2017 года направят почти 26 тыс. "кнопок" "ЭРА-Глонасс"

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. "Глонасс" намерен за три месяца лета направить на Дальний Восток почти 26 тыс. систем вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-Глонасс" для подержанных иномарок, сообщила во вторник администрация Приморья.
"Благодаря предпринятым "Глонасс" мерам для скорейшего насыщения рынка на Дальнем Востоке аппаратурой "ЭРА-Глонасс" за три летних месяца в регион будет поставлено 25,9 тыс. комплектов оборудования: в июне - 6864 комплекта, в июле - 9236 систем и в августе - 9800 комплектов", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что 26 июня во Владивосток прибыла очередная партия из 1,4 тыс. комплектов, в понедельник из Москвы в Приморье направили 400 комплектов. Еще почти 2 тыс. "кнопок" направят в регион в пятницу.
С 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержаных машин в связи с изменением правил постановки на учет - обязательным условием стала установка системы "ЭРА-Глонасс". На таможенных складах Приморья в начале года "застряли" более 1,5 тыс. автомобилей, в проблемной ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. С 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать паспорта транспортного средства на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств "ЭРА- Глонасс" на подержаные иномарки.
Такой упрощенный порядок начал действовать в Приморье с начала апреля. В регионе были определены два уполномоченных агента АО "Глонасс", которые получили право продавать терминалы. Через некоторое время оператор системы потребовал у своих представителей в Приморье отчеты о получении и продаже устройств из-за жалоб на то, что терминалы продаются по спекулятивным ценам в два раза дороже реальной стоимости.