Эксперт: насыщение Дальнего Востока кадрами поможет предприятиям РФ конкурировать с КНР

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Насыщение дальневосточного рынка труда специалистами в отрасли машиностроения позволит конкурировать с КНР по качеству выпускаемой продукции, но сейчас на Дальнем Востоке нет условий для переезда работников. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель комитета по транспортным средствам и компонентам "Деловой России", гендиректор "ЛокоТех" Алексей Белинский.

"Для машиностроительной отрасли не совсем правильная ситуация, когда мы не находим достаточно аргументов для того, чтобы сюда переезжали люди, мы не находим возможности дать им привлекательные возможности по ипотеке, дать им возможность пользоваться жильем... Нужно создавать условия для переезда, для насыщения трудовой силой региона, тогда мы действительно сможем конкурировать с китайцами по стоимости труда и качеству выпускаемой продукции", - сказал он.

По словам Белинского, "ЛокоТех" планирует открыть в Комсомольске-на-Амуре инжиниринговый центр, который займется проблемами надежности сложной техники, и рассматривает возможность стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск".

"Мы действительно собирались открывать инжиниринговый центр в Комсомольске, это не связано с механизмами ТОР, но если ТОР даст нам какие-то дополнительные льготы, мы, безусловно, этими льготами воспользуемся. Мы хотим разместить там группу инженеров, которая будет работать с надежностью сложной техники. Сложная техника не исчерпывается одними локомотивами, существует очень много тяжелых машин, которые нужно обслуживать и надежностью которых нужно заниматься", - сказал он.

По словам Белинского, группа инженеров в центре будет небольшой и увеличится с расширением спроса. Он отметил, что нынешние технологии, в частности, позволяют на основе собранных с больших механизмов данных прогнозировать поломки и за счет этого удешевлять ремонт и делать его более качественным. "Сейчас технологии развиваются просто чудовищными темпами. Эти технологии можно и нужно применять, мы учимся их применять, и мы хотим, чтобы компетенции, которые мы нарабатываем, были востребованы в смежных отраслях", - добавил Белинский.

"Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") - крупнейший провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог 1520 мм (широкая колея). Ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП- Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие компании. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

Выездное совещание комитета по транспортным средствам и компонентам общероссийской общественной организации "Деловая Россия" при содействии Минвостокразвития проходит во Владивостоке во вторник. Его главной темой стало производство транспортных средств и компонентов как драйвер развития Дальнего Востока. На мероприятии эксперты и представители компаний обсуждают состояние, перспективы и ресурсы развития судостроения и судоремонта, авиа- и вертолетостроения, строительства железнодорожного транспорта и его ремонта, автотранспорта и крупноузловой сборки, а также кадровые проблемы, перспективы экспорта и развитие транспортных коридоров.