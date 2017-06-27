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Пресс-конференция об изменениях в законе об ОСАГО. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
27 июня, 15:34 UTC+3

С 28 апреля вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми ремонт автомобиля будет производиться без учета износа, а денежные выплаты сохраняются в определенных случаях

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная изменениям в законе об ОСАГО о приоритете натурального возмещения.

Об итогах всероссийского опроса "Автовладельцы об изменениях в законе об ОСАГО" и тенденциях развития рынка после вступления закона в силу расскажут президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, генеральный директор "Ромир мониторинг стандарт" Ольга Горелова и редактор журнала "За рулем" Сергей Смирнов.

Поправки в закон вступили в силу 28 апреля 2017 года. В соответствии этими с нововведениями, ремонт автомобиля будет производиться без учета износа, а денежные выплаты сохраняются в определенных случаях. Такие меры введены для устранения из системы недобросовестных посредников.

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