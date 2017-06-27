Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) опровергло информацию о прекращении выпуска пассажирского самолета Ан-148. У предприятия есть заказ на производство минимум пяти машин, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе завода.

"У ПАО "ВАСО" есть действующий контракт с Минобороны РФ. По нему в этом году осталось сдать три самолета Ан-148, в следующем - еще два. Никакого изменения содержания контракта не было. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148. Сообщалось, что на Воронежском авиазаводе завершается сборка последних двух самолетов.

Ан-148 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разработки украинского ОКБ им. Антонова, созданный в начале 2000-х в кооперации с Россией как замена устаревшему Ту-134.