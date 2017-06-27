СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Угольная компания Weglokoks, входящая в Польскую горнодобывающую группу (ПГГ), планирует импортировать российский уголь, так как в стране не хватает своего. Об этом сообщила во вторник газета Rzeczpospolita.

Как утверждает издание, согласие правительства Польши на эту сделку уже получено. Необходимость в угле из РФ возникла, так как польские компании распродали все запасы и при этом не смогли обеспечить добычу данного вида энергосырья высокого качества из-за нехватки инвестиций в этом секторе.

"Компания исследует рынок, анализируя возможные направления [импорта] и торговые параметры", - приводит газета слова пресс-секретаря Weglokoks Павла Цыза. Он также отметил, что как государственная компания, Weglokoks будет участвовать в процессе переговоров с иностранным поставщиком и контролировать импорт.

Как подчеркивает Rzeczpospolita, прогнозируемая на этот год нехватка 5 млн тонн угля - это серьезный удар по энергетической безопасности Польши, которая опирается на этот энергоресурс.

Тем временем, в Польской горнодобывающей группе утверждают, что "во втором полугодии предусмотрено повышение уровня добычи, связанное с планами запуска дополнительных штолен". "ПГГ обеспечит поставки угля для промышленной энергетики и не планирует импортировать уголь для реализации этой задачи", - цитирует издание слова пресс-секретаря группы Томаша Гловацкого.

Согласно подсчетам, чтобы обеспечить годовой план (32 млн тонн) и удовлетворить спрос страны, шахты в Силезии, где сконцентрирована польская горнодобывающая промышленность, должны были бы в течение полугода добыть более 22 тонн угля, что равнозначно 150 тыс. тонн в сутки. В данный момент они в состоянии поднять на поверхность земли максимум 80-110 тыс. тонн.