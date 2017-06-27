Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России появится рейтинг доступности банков для инвалидов

Экономика и бизнес
27 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава ЦБ сообщила, что при регуляторе создана специальная рабочая группа по выявлению барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) разработает критерии оценки кредитных организаций по уровню доступности для инвалидов и маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

"Регулятор совместно с общественными объединениями инвалидов и представителями банковского сообщества инициирует разработку критериев оценки кредитных организаций по уровню доступности оказываемых ими финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Выступая на профильном семинаре, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что при регуляторе создана специальная рабочая группа по выявлению барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг.

"В этой работе Банк России намерен активно взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты РФ, общественными организациями инвалидов и ведущими вузами страны, которые уже выразили готовность включить в учебные программы экономических и финансовых факультетов соответствующие курсы по формированию доступной среды", - отметили в ЦБ.

Набиуллина также высказала мнение о том, что в ходе внедрения новых технологий и цифровых услуг необходимо сразу учитывать особенности людей с разными видами ограничений. При этом она напомнила топ-менеджерам ведущих банков о системе поведенческого надзора, в рамках которой будет оцениваться качество взаимоотношений кредитных организаций с потребителями, в том числе с маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что ведомство создало отдельный канал для обработки жалоб и обращений людей с инвалидностью, а также будет отслеживать основные тенденции, позитивный опыт и сложности обслуживания таких потребителей в финансовых организациях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве
2
СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля
3
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней
6
Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем
7
Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148
Темы дня
Загрузка...
Реклама