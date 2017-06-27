Telegram возглавил топ российского AppStore на фоне возможной блокировки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram занял первую позицию в топ-чарте бесплатных приложений российского AppStore - магазина приложений для операционной системы iOS от Apple, став лидером по количеству скачиваний среди пользователей iPhone.

По информации газеты "Ведомости", согласно данным системы аналитики приложений App Annie, за минувшие сутки Telegram поднялся с седьмого на первое место по популярности в России среди бесплатных программ для iPhone. После Telegram в топ-3 самых популярных приложений AppStore на данный момент входят также WhatsApp и "ВКонтакте".

В магазине Play Market (магазин на операционной системе Andoid, принадлежащей Google) Telegram сейчас занимает 20-е место в топе бесплатных приложений. По данным аналитиков, с 22 июня мессенджер поднялся в топе приложений Play Market на 11 позиций.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, как отметил Дуров, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей. По словам главы Роскомнадзора, внесение в реестр организаторов распространения информации данных о Telegram не означает предоставление доступа к перепискам пользователей.