Глава Ростуризма предложил принять меры против задержки чартеров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил усилить контроль за рынком авиаперевозок и принять регулятивные меры, которые позволят бороться с задержками чартерных рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по итогам очередного заседания штаба по нормализации ситуации с задержкой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. При этом компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 года.

"Нельзя портить россиянам долгожданный отпуск. Надо обеспечить такие условия, чтобы своевременная отправка туристов к местам отдыха была гарантирована. Нужно усиление контроля рынка авиаперевозок и принятие мер регулятивного характера, которые повысят его стабильность в интересах потребителей", - цитирует Сафонова пресс-служба.

Руководитель Ростуризма подчеркнул, что соблюдение прав туристов в связи с возможными задержками или отменой рейсов гарантировано. "На сегодняшний день созданы механизмы, позволяющие компенсировать неудобства и потери для потребителей, и эти механизмы работают. Все издержки, связанные с защитой прав и интересов туристов в ситуации задержки или отмены рейса, несет туроператор", - отметил Сафонов.

Однако людям, которые спланировали путешествие и настроились на отдых, нужны не компенсации, а своевременный вылет на курорт, подчеркнул он.

В Ростуризме работает "горячая линия", где можно получить информацию о текущей ситуации и возможностях возмещения потерь.