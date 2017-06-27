Представительство Агентства стратегических инициатив откроется в Великом Новгороде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) откроет свое представительство по взаимодействию с предпринимателями в Великом Новгороде в ближайший месяц. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Агентства Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Казань.

"Это решение Наблюдательного совета, и мы уверены, что представительство в Новгородской области (г.Великий Новгород) будет таким же эффективным, как и все наши представительства в других федеральных округах. Я думаю, что в течение месяца мы сможем открыть непосредственно площадку", - сказала она.

По словам Чупшевой, набор сотрудников в представительство будет проходить через систему открытого отбора. Принять участие в нем сможет каждый житель Новгородской области.

В задачи представительства входит взаимодействие с предпринимательским сообществом, общественными организациями с целью улучшения инвестиционного климата и преодоления барьеров в развитии бизнеса, распространение лучших практик поддержки предпринимательства, а также поддержка общественно значимых проектов, в том числе и в социальной сфере.

В настоящее время Агентство стратегических инициатив (АСИ) имеет 10 своих региональных представительств по стране - в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном округе, Южном федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Крыму и в Казани.