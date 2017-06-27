АФК "Система" может недополучить 17-18 млрд руб. дивидендов из-за ареста акций

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. АФК "Система" может недополучить 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017 году из-за наложении судом ареста на принадлежащие ей акции МТС, "Медси" и БЭСК в качестве обеспечения требований по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб. Такая оценка содержится в обзоре Газпромбанка.

"Арест активов осложняет возможности холдинга по привлечению средств для финансирования иска в случае проигрыша. В частности, компания может недополучить порядка 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017 г. от арестованных активов", - отмечается в материале.

Ранее "Система" заявила о чрезмерности обеспечительных мер, так как способна обеспечить выплаты по иску в случае проигрыша в суде. Суд, в частности, постановил наложить арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, контролируемых холдингом.

Суть иска

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" в свою очередь считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.

Кроме того, АФК "Система" обжаловала решение суда о вступлении Башкирии в качестве соистца по иску. Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня.