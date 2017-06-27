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Два топ-менеджера "Системы" ходатайствовали о вступлении в дело с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
27 июня, 13:02 дата обновления: 27 июня, 13:28 UTC+3

Ходатайства подали Феликс Евтушенков и Всеволод Розанов, однако в удовлетворении просьбы последнего судом было отказано

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УФА, 27 июня. /ТАСС/. Первый вице-президент АФК "Система" Феликс Евтушенков и старший вице-президент компании Всеволод Розанов ходатайствовали о вступлении в процесс по иску "Роснефти" к АФК в качестве третьих лиц, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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© Михаил Терещенко/ТАСС

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Суд отказал в удовлетворении ходатайства Розанову, соответствующее решение было озвучено судьей в ходе заседания. Решения по Евтушенкову (сын основного владельца АФК "Система Владимира Евтушенкова) не объявлялось.

Розанов ходатайствовал о вступлении в дело на основании того, что являлся членом совета директоров "Башнефти" и голосовал за реорганизацию, уменьшение уставного капитала и погашении акций "Башнефти", а также за увеличение уставного капитала "Башнефти" путем размещения по открытой подписке 37 000 000 обыкновенных именных акций взамен ранее погашенных на заседании совета директоров "Башнефти" 3 июля 2014 г.

"Роснефть" в мае подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб. в связи с девальвацией рубля. 6 июня в процесс в качестве соистца вошла Башкирия, владеющая пакетом 25%+1 акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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