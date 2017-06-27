МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кремль не занимает чьей-либо стороны в судебном споре "Роснефти" и АФК "Система". "Это судебный спор. В судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал, в данном случае какие-то решения могут приниматься только судом", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мае "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

22 июня АФК "Система" направила "Роснефти" предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Компания намерена продолжить судебное разбирательство. АФК "Система" в свою очередь считает необходимым провести независимую экспертизу для оценки итогов реорганизации "Башнефти" и наступивших финансовых последствий.

Кроме того, АФК "Система" обжаловала решение суда о вступлении Башкирии в качестве соистца по иску. Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня.

26 июня стало известно о том, что "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали ходатайство об обеспечении иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" в рамках дела о споре на 170,6 млрд рублей. "Система" сообщила об аресте 31,76% доли в МТС, 100% в "Медси" и 90,47% в БЭСК.

Истцы требовали взыскать с "Системы" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. Арбитражный суд Башкирии 27 июня рассмотрит по существу иск "Роснефти" к АФК "Система".