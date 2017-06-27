Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. Datsun

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Дилер ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun из-за риска утечки топлива и возможного возгорания. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с сентября 2015 г. по январь 2017 г., сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей Datsun является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления", - отмечается в сообщении.

Эксплуатация автомобиля с данным дефектом может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива или возгорание, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет произведена замена топливной трубки. Все ремонтные работы пройдут бесплатно для владельцев.

Ранее в связи с аналогичной проблемой масштабную отзывную кампанию проводил "АвтоВАЗ". В частности, из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления под отзыв попали почти 115 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta.