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Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. Datsun

Экономика и бизнес
27 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Кампания проводится из-за риска утечки топлива и возможного возгорания

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© EPA/BAGUS INDAHONO

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Дилер ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun из-за риска утечки топлива и возможного возгорания. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с сентября 2015 г. по январь 2017 г., сообщил Росстандарт.

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"Причиной отзыва автомобилей Datsun является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления", - отмечается в сообщении.

Эксплуатация автомобиля с данным дефектом может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива или возгорание, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет произведена замена топливной трубки. Все ремонтные работы пройдут бесплатно для владельцев.

Ранее в связи с аналогичной проблемой масштабную отзывную кампанию проводил "АвтоВАЗ". В частности, из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления под отзыв попали почти 115 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta.

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