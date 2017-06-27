В Кремле не следят за бизнес-деятельностью российских фирм за рубежом

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о бизнес-планах российского ООО "Евро полис" в Сирии.
"Нет, ничего неизвестно, мы не располагаем никакой информацией на этот счет и мы не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом", - сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее издание "Фонтанка" опубликовала информацию о том, что "Евро полис" получило от сирийского правительства разрешение на освобождение и охрану нефтяных и газовый месторождений, захваченных антиправительственными силами. По информации издания, компания подписала меморандум с правительством Сирии о том, что она получит четверть доходов от продажи добытых на месторождениях нефти и газа.