В Кремле не следят за бизнес-деятельностью российских фирм за рубежом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о бизнес-планах российского ООО "Евро полис" в Сирии.

"Нет, ничего неизвестно, мы не располагаем никакой информацией на этот счет и мы не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом", - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее издание "Фонтанка" опубликовала информацию о том, что "Евро полис" получило от сирийского правительства разрешение на освобождение и охрану нефтяных и газовый месторождений, захваченных антиправительственными силами. По информации издания, компания подписала меморандум с правительством Сирии о том, что она получит четверть доходов от продажи добытых на месторождениях нефти и газа.