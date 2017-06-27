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В Кремле не следят за бизнес-деятельностью российских фирм за рубежом

Экономика и бизнес
27 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не отслеживают "какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о бизнес-планах российского ООО "Евро полис" в Сирии.

"Нет, ничего неизвестно, мы не располагаем никакой информацией на этот счет и мы не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом", - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее издание "Фонтанка" опубликовала информацию о том, что "Евро полис" получило от сирийского правительства разрешение на освобождение и охрану нефтяных и газовый месторождений, захваченных антиправительственными силами. По информации издания, компания подписала меморандум с правительством Сирии о том, что она получит четверть доходов от продажи добытых на месторождениях нефти и газа.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Сирия Россия
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