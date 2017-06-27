СМИ: в КНДР разработали смартфон, внешне схожий с iPhone

Северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation выпустила смартфон, внешне похожий на iPhone, сообщает издание Daily Mail.

"Разработчики аппарата следуют указаниям Партии создавать высокотехнологичные продукты, - говорится в заявлении компании. - Фирма успешно решила все задачи по разработке смартфона, в процессе работы не возникло никаких трудностей".

О новинке известно только, что ее назвали Jindallae 3 и что у нее "улучшенные характеристики аккумулятора и более безопасная операционная система" по сравнению с предыдущими моделями. Также сообщается, что и аппарат, и операционная система разработаны в КНДР.

Между тем эксперты полагают, что Jindallae 3 создавался за пределами страны, и что за основу брались китайские модели смартфонов.

В последние несколько лет в КНДР выпускается все больше смартфонов, чтобы удовлетворить возросший спрос.