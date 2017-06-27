СМИ: в КНДР разработали смартфон, внешне схожий с iPhone

Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизньОбщество 27 июня, 13:30
ФК "Амкар" отправил в отставку тренера молодежной команды ПарамоноваСпорт 27 июня, 13:26
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игройСпорт 27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под РоналдуСпорт 27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018Спорт 27 июня, 13:16
Акционеры ДВМП переизбрали совет директоров в прежнем составеТранспорт 27 июня, 13:14
Группа Imagine Dragons привезет в Москву новый альбомКультура 27 июня, 13:13
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренераСпорт 27 июня, 13:11
Около 600 промышленных компаний представят свою продукцию на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 27 июня, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation выпустила смартфон, внешне похожий на iPhone, сообщает издание Daily Mail.
"Разработчики аппарата следуют указаниям Партии создавать высокотехнологичные продукты, - говорится в заявлении компании. - Фирма успешно решила все задачи по разработке смартфона, в процессе работы не возникло никаких трудностей".
О новинке известно только, что ее назвали Jindallae 3 и что у нее "улучшенные характеристики аккумулятора и более безопасная операционная система" по сравнению с предыдущими моделями. Также сообщается, что и аппарат, и операционная система разработаны в КНДР.
Между тем эксперты полагают, что Jindallae 3 создавался за пределами страны, и что за основу брались китайские модели смартфонов.
В последние несколько лет в КНДР выпускается все больше смартфонов, чтобы удовлетворить возросший спрос.