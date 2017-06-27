Суд отклонил ходатайство АФК "Система" о приостановке производства по иску "Роснефти"

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УФА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Система" о приостановке производства по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к "Системе" на 170,6 млрд рублей.
Такое решение огласила судья.
"Отказать ответчику в удовлетворении ходатайства о приостановлении процесса по делу до рассмотрения иска в Замоскворецком районном суде Москвы", - сказала судья.
АФК "Система" планирует обжаловать это решение, заявил ТАСС официальный представитель АФК Сергей Копытов.