Мэр Сеула представил в ТАСС электронную систему управления столицей Южной Кореи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мэр Сеула Пак Вон Сун представил в ТАСС информационную систему управления городом, которая позволяет не только следить за обстановкой в мегаполисе - от пробок на дорогах до уровня потребительских цен, но и управлять происходящими в нем процессами.

"Это цифровой ситуационный центр, который позволяет контролировать ситуацию на месте реализации различных проектов, не выходя из кабинета, - сказал он, демонстрируя дисплей, на котором представлены районы Сеула и графики, отражающие ситуацию в них. - Здесь на экране отражается состояние атмосферного воздуха, ситуация с пробками на дорогах, скорость движения на отдельных улицах, качество водоснабжения, ситуация с потребительскими ценами. Все обновляется в автоматическом режиме, и нет необходимости быть на месте событий, чтобы управлять ситуацией".

Интерактивный экран позволяет подключиться к камерам, установленным в различных районах города, отдать распоряжение машинам аварийных служб, сделать объявление по громкой связи в том или ином районе. "Видна обстановка, вся информация доступна, можно отдавать распоряжения в режиме реального времени", - отметил Пак Вон Сун.

По словам мэра, в дальнейшем планируется предоставить жителям Сеула доступ к информации, содержащейся в данной системе. Он добавил, что при этом особенное внимание будет уделено тому, чтобы подобная возможность не нарушала права граждан на неприкосновенность персональных данных и личную жизнь.

ТАСС/Станислав Варивода

Как считает Пак Вон Сун, опыт Сеула по созданию системы электронного администрирования можно было бы использовать и в других городах по всему миру. "Мы представим эту систему на Генеральной ассамблее Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти в Ульяновске (27-30 июня)", - сказал он.

Мэр Сеула выразил уверенность в том, что у столицы Южной Кореи и российских городов, прежде всего, Москвы, есть широкие возможности для сотрудничества в сфере информационных технологий, о чем также пойдет речь во время его визита в РФ. "Мне предстоит встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем. Надеюсь, что мой визит положит новое начало активному сотрудничеству между нашими странами и нашими городами", - сказал он.