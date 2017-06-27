Медведев призвать активнее инвестировать в российскую фармацевтику

ГОРКИ, 27 июня. /ТАСС/. Российская фармацевтическая промышленность в последнее время развивается хорошими темпами, что способствует росту количества новых высокотехнологичных мест, а также повышению лекарственной независимости страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно инвестировать в современное производство. Вот вы упомянули фармацевтическую промышленность. Действительно, за последние годы она росла у нас по всей стране очень неплохими темпами - где-то порядка 25-27% прироста ежегодно", - сказал он на встрече с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

"Это действительно высокотехнологичные рабочие места и в значительной мере так называемая лекарственная независимость нашей страны и, конечно, снижение цен на лекарства для самых разных категорий населения", - продолжил глава правительства.

На встрече с Медведевым Любимов рассказал о росте инвестиций в область, в частности, отметив развитие фармакологического производства.

В целом он отметил, что индекс промпроизводства за первые пять месяцев текущего года составил 106,8%, в то время как в минувшем году он составлял 102,2%.

Говоря о дальнейших планах привлечения инвестиций в область, Любимов рассказал о строительстве нового завода по производству медицинских препаратов, в который планируется вложить 1,5 млрд рублей, а также проект по производству картона и ряд других.

"Что нам поможет в ближайшее время, так это то, что мы 22 июня подали заявку в Минэкономразвития по фонду моногородов, и этот фонд позволит нам привлечь порядка 15 млрд рублей инвестиций в так называемый моногород, который находится у нас рядом с Рязанью, - город Лесной", - рассказал врио губернатора.

Он пояснил, что раньше в этом городе было единственное предприятие, работавшее в сфере оборонной промышленности, однако в настоящее время оно не получило новых заказов в рамках Государственного оборонного заказа.

Он заметил, что власти области намерены в этом городе развивать новое промышленное производство, и с восемью инвесторами уже заключены соответствующие соглашения.

Отвечая на вопрос премьера о том, как в области реализуется программа по строительству новых школ, Любимов рассказал, что в текущем году сдаются две новые школы - на 1152 места и на 132 места. Врио губернатора заметил, что для удовлетворения всех потребностей региона в новых школах нужно построить еще девять новых учебных заведений.