"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Серверы "Роснефти" подверглись "мощной хакерской атаке", говорится в сообщении компании.

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.