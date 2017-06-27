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Медведев: цифровая экономика требует корректировки законодательства

Экономика и бизнес
27 июня, 14:50 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 27, июня. /ТАСС

Премьер отметил, что нельзя "использовать прежние критерии и антимонопольного регулирования"

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ГОРКИ, 27 июня. /ТАСС/. Цифровизация экономики ведет к изменению ее структуры, и это должно находить отражение в корректировке антимонопольного законодательства, считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что структура экономики в эпоху цифрового развития, масштабного перехода к "цифре" в качестве носителя информации, конечно, сильно меняется, и, наверное, это должно находить свое отражение и в корректировках законодательства", - сказал он на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.

"Мы не можем использовать прежние критерии и антимонопольного регулирования, и вообще прежние подходы к законодательному регулированию целого ряда устоявшихся гражданско-правовых конструкций и в области договорного права, и в области регистрации права собственности и других прав на недвижимость, ну и, наконец, в области антимонопольного регулирования", - продолжил глава правительства.

Он считает необходимым продумать, каким образом учитывать указанные изменения в законодательстве, но подчеркнул, что это не должно мешать нормальным хозяйственным взаимоотношениям между субъектами.

Артемьев заявил о готовности своего ведомства подготовить соответствующие поправки.

На встрече с премьером Артемьев рассказал, что в связи с распространением цифровых технологий в экономике и созданием крупных центров хранения информации его ведомство сталкивается с новыми вызовами. В частности, он рассказал о новой тенденции, когда картельные соглашения заключают роботы, и таким образом сложно установить конкретное лицо, стоящее за этим.

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