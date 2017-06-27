ФАС подготовила поправки в законодательство о концессиях

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ГОРКИ, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже подготовила поправки в законодательство о концессиях и рассчитывает, что до конца года они будут приняты, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
"Я хотел бы сказать, что мы уже подготовили поправки по итогам совещания по концессиям, направили их в Министерство экономического развития", - сказал он на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, эти поправки направлены на то, чтобы концессионеры могли спокойно работать и вкладывать свои деньги в инфраструктуру.
"Я думаю, что такой законопроект будет принят в ближайшее время", - добавил Артемьев.
Медведев напомнил, что уже подписал соответствующее поручение, регулирующее данную сферу, и в настоящее время нужно подготовить все необходимые изменения в законодательство.