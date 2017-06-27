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"Фосагро" инвестирует в свою транспортную инфраструктуру более 3 млрд рублей

Экономика и бизнес
27 июня, 17:26 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 27, июня. /ТАСС

Развитие транспортной инфраструктуры позволит облегчить отгрузку продукции на экспорт в порты Балтики

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ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Компания "Фосагро" намерена вложить свыше 3,172 млрд рублей в создание собственной транспортной инфраструктуры для выхода на Октябрьскую железную дорогу к портам Балтики с целью расширения отправки продукции на экспорт. Проект поддержал во вторник инвестиционный совет Вологодской области, придав ему статус "масштабного инвестиционного", что позволит получить земельный участок в аренду без торгов, сообщила пресс- служба губернатора области.

"Компания "Фосагро" продолжает инвестировать в развитие Череповецкой промышленной площадки. В перспективе значительно возросшие мощности потребуют большего количества сырья, поэтому компания уже сейчас ведет работу над повышением эффективности транспортной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции железнодорожного комплекса "Криолит" и строительстве собственных соединительных железнодорожных путей. Это позволит расширить транспортные коридоры и обеспечить беспрепятственное прохождение составов с сырьем со станции "Апатит" на станцию "Нелазское" и отгрузку готовой продукции на экспорт в порты Балтики", - сообщила пресс-служба.

"Фосагро" планирует также завершить в 2017 году строительство третьего высокотехнологичного производства аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год, а также нового агрегата по выпуску гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год.

"Компания "Фосагро" сделала ставку именно на череповецкую промышленную площадку. Решение по консолидации активов в Череповце свидетельствует о комфортном инвестиционном климате и безусловной поддержке проектов компании со стороны руководства области. "ФосАгро" становится крупнейшим налогоплательщиком и инвестором Вологодской области. Мы прогнозируем увеличение налоговых поступлений в бюджет региона", - процитировала губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова его пресс-служба.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основной владелец компании - структура председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48%.

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