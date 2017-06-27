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МЭР: если Telegram нарушил законодательство, он должен быть заблокирован

Экономика и бизнес
27 июня, 15:15 UTC+3

В противном случае, по словам замглавы ведомства Алексея Груздева, это негативно скажется на инвестклимате РФ

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ДАЛЯНЬ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор должен соблюдать "правила игры" при любом нарушении закона для обеспечения благоприятного климата в стране. Если Telegram нарушил российское законодательство, то он должен быть заблокирован. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

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"Здесь все-таки вопрос регулятора, но на мой взгляд, крайне важно соблюдать правила, которые установлены, и это залог стабильного инвестклимата. То есть если есть какое-то регулирование и оно нарушается, то это наоборот негативно, то есть несоблюдение (законодательства - прим. ТАСС) может оставаться без последствий, и соответственно это возможность нестабильного дальнейшего климата. Поэтому регулирование, я не берусь оценивать правильное оно или неправильное, но если оно существует, и как говорят профильные ведомства, что не соблюдены какие-то требования, это не есть правильно и не есть хорошо", - сказал он в кулуарах всемирного экономического форума "Летний Давос".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

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