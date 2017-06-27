"Система" при взыскании с нее 106 млрд руб. ожидает неосновательного обогащения "Роснефти"

МОСКВА/УФА, 27 июня. /ТАСС/. АФК "Система" считает, что взыскание с нее судом суммы в размере 106 млрд руб. за погашенные акции "Башнефти" приведет к неосновательному обогащению истцов, заявил в суде представитель АФК.

"Во-первых, "Башнефть" получит денежный эквивалент того имущества, которое в ходе реорганизации было обменяно "Башнефтью" на 16,8% своих акций. Во-вторых, в иске указано, что "убыток" образовался в результате погашения "Башнефтью" своих акций, а не продажи третьим лицам. Таким образом, при взыскании "убытков" "Башнефть" получит денежные средства, которые компания в любой момент могла бы и по-прежнему может получить от нового размещения погашенных ранее акций", - сказал представитель АФК.

Он также заявил, что корпорация считает причинение убытков "Башнефти" недоказанным, как и незаконность реорганизации компании.

Представитель АФК также заявил журналистам, что "Система" надеется на отказ от иска в споре с "Роснефтью" в полном объеме.

"Думаю, нам удалось донести свою позицию, продолжим это делать. На заседании 12 июля надеемся, что суд разделит ее и откажет в иске в полном объеме", - сказал представитель "Системы" Феликс Либ в суде.

"Позиция истцов нелогична", - добавил он, уточнив, что ни о каких убытках в результате реорганизации "Башнефти" речи быть не может.

Представитель "Системы" добавил, что решение об обеспечении иска будет оспорено, так как, на его взгляд, "никаких оснований у суда не было". "Суд мог хотя бы заседание провести по этому делу, выслушать стороны, но вместо этого арестовал наши акции. Понятно, что в деятельности нашей никаких препятствий в связи с этим нет, но, конечно, негативный фактор для нас и наших компаний, акции которых арестованы", - заметил он.

Рассмотрение дела по существу началось во вторник, объявлен перерыв до 12 июля.

"Роснефть" в мае подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с девальвацией рубля. 6 июня в процесс в качестве соистца вошла Башкирия, владеющая пакетом 25%+1 акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".