Суд объявил перерыв до 12 июля в процессе по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 27 июня, /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии объявил перерыв до 12 июля в процессе по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Такое решение в ходе заседания озвучила судья.

"Дело откладывается до 12 июля 14:00 по местному времени", - сказала судья.

Арбитраж начал рассмотрение дела по существу во вторник, 27 июня. В ходе слушаний, в частности, суд отклонил ходатайства ответчиков о вступлении в процесс Росимущества, а также о приостановлении дела на время разбирательств о переписке менеджеров в суде Москвы.

"Роснефть" в мае подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы повысили сумму иска до 170,6 млрд руб. в связи с девальвацией рубля. 6 июня в процесс в качестве соистца вошла Башкирия, владеющая пакетом 25%+1 акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".