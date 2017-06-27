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Замглавы Минэкономразвития подтвердил планы министерства по переезду в "Москву-Сити"

Экономика и бизнес
27 июня, 15:21 UTC+3 ДАЛЯНЬ /Китай/ 27, июня. /ТАСС

Но "это не вопрос ближайших дней", отметил Алексей Груздев

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ДАЛЯНЬ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует переехать из нынешнего здания ведомства на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве в деловой центр "Москва-Сити", однако окончательное решение еще не принято.

Об этом журналистам сообщил замминистра экономического развития Алексей Груздев в кулуарах всемирного экономического форума "Летний Давос".

"Так это станет (министерство начнет переезжать - прим. ред.), когда все решения будут приняты. Как я понимаю, это не вопрос ближайших дней. Для этого должно быть подготовлено и здание. Но, действительно, такие планы, как мне известно, есть", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на резолюцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщила, что четыре российских министерства могут переехать в "Москву-Сити" во второй половине 2018 года. По информации издания, планируется переезд Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга. Цель переезда - сокращение расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в четыре раза, до 70 тыс. кв. м.

Куратором переезда планируется назначить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Если эксперимент окажется удачным, то не исключено, что переселят и другие министерства.

"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на источники сообщала, что министр экономического развития Максим Орешкин уже разработал план переезда ведомства.

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