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Страховщики оценили потенциальный убыток от ОСАГО к концу 2017 года в 21 млрд руб.

Экономика и бизнес
27 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Основной причиной убыточности считается деятельность криминальных и недобросовестных автоюристов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Страховщики ОСАГО по итогам 2017 года могут получить 21 млрд руб. убытка по ОСАГО. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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"Первый квартал этого года показал, что мы собрали около 90 млрд руб. по кварталу, а выплатили около 100 млрд руб. Это без учета расходов на ведение дел и тех резервов, которые Центральный банк обязывает делать автостраховщиков. Если все посчитать, то страховщики по этому году должны принести минус 21 млрд рублей", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, по оценкам РСА, убыток страховщиков по договорам ОСАГО, заключенным в 2016 году, составит 12,3 млрд руб. - с учетом того, что выплаты по полисам 2016 года будут продолжаться несколько лет.

Основной причиной убыточности считается деятельность криминальных и недобросовестных автоюристов. По оценкам Юргенса, они вывели с рынка порядка 40 млрд руб.

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