Акции "Роснефти" на Мосбирже подорожали до максимума с апреля, несмотря на хакерские атаки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акции "Роснефти" в ходе торгов на Московской бирже к 15:55 мск подорожали на 0,84%, до 323,7 рубля за одну акцию - максимального уровня с 27 апреля.

Ранее во вторник "Роснефть" сообщила о том, что серверы компании подверглись "мощной хакерской атаке". "На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении "Роснефти".

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.

Ранее "Роснефть" обращалась в правоохранительные органы с просьбой расследовать факт регистрации судом ложного ходатайства, якобы поданного от лица "Роснефти" и "Башнефти" об отказе от иска к АФК "Системе". По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, в течение пяти минут после того, как ходатайство было зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, были проведены операции с акциями "Системы" почти на 2 млрд рублей.