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Эстония выпустила памятную монету к 100-летию республики

Экономика и бизнес
27 июня, 16:24 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 27, июня. /ТАСС

Монета достоинством €2 отчеканена тиражом 1,5 млн экземпляров

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ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Банк Эстонии представил новую памятную монету достоинством €2. Она посвящена столетнему юбилею республики, который будет широко отмечаться в 2018 году.

Презентация монеты была приурочена к столетней годовщине публикации в местном издании Tallinna Teataja постановления, в котором провозглашался Временный земской совет (Mаапяэв) Эстляндской губернии. Этот орган сыграл особую роль в обретении страной независимости.

"Для Банка Эстонии большая честь представить двухевровые монеты в годовщину конгресса Маапяэва. Тогдашние выборы и принятые в то время решения стали залогом того, что 24 февраля 1918 года Эстония стала независимой республикой", - заявил на презентации юбилейной монеты президент Банка Ардо Ханссон.

На аверсе монеты изображены дубовые ветки и листья, которые олицетворяют путь Эстонии к независимости. Она отчеканена тиражом 1,5 млн экземпляров на Литовском монетном дворе. Часть продукции была оформлена в особую сувенирную упаковку ценой €7.

Монеты поступили в продажу в отделения Банка Эстонии, их также можно приобрести в интернете.

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