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Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". Видеотрансляция

Экономика и бизнес
28 июня, 10:04 UTC+3

Организаторами мероприятия выступают ТАСС совместно с Ассоциацией российских производителей электроники

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Материал из 1 страницы

Информационное агентство России ТАСС, АРПЭ

В Москве проходит конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". На ней представители государства и бизнеса обсуждают вопросы поддержки российской электронной отрасли и перспективы ее развития к 2025 году.

На мероприятии, организаторами которого выступают ТАСС совместно с Ассоциацией российских производителей электроники (АРПЭ), поднимаются вопросы значения российской электроники в развитии цифровой экономики России, формирование новых рынков и целых экосистем вокруг технологий цифровизации. В диалоге участвуют помощник президента России Андрей Белоусов, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин, а также представители крупных российских компаний.

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