Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". Видеотрансляция

Информационное агентство России ТАСС, АРПЭ

В Москве проходит конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". На ней представители государства и бизнеса обсуждают вопросы поддержки российской электронной отрасли и перспективы ее развития к 2025 году.

На мероприятии, организаторами которого выступают ТАСС совместно с Ассоциацией российских производителей электроники (АРПЭ), поднимаются вопросы значения российской электроники в развитии цифровой экономики России, формирование новых рынков и целых экосистем вокруг технологий цифровизации. В диалоге участвуют помощник президента России Андрей Белоусов, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин, а также представители крупных российских компаний.