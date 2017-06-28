Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". Видеотрансляция

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В Москве проходит конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". На ней представители государства и бизнеса обсуждают вопросы поддержки российской электронной отрасли и перспективы ее развития к 2025 году.
На мероприятии, организаторами которого выступают ТАСС совместно с Ассоциацией российских производителей электроники (АРПЭ), поднимаются вопросы значения российской электроники в развитии цифровой экономики России, формирование новых рынков и целых экосистем вокруг технологий цифровизации. В диалоге участвуют помощник президента России Андрей Белоусов, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин, а также представители крупных российских компаний.