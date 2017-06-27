ДАЛЯНЬ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Россия планирует активнее продвигать свою повестку на Всемирном экономическом форуме и может увеличить свое присутствие уже на следующем форуме в Давосе, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Также еще (у меня - прим. ред.) планируется встреча с представителями форума, давно был подписан меморандум о взаимодействии Минэкономразвития и форума. Мы планируем проводить в дальнейшем более активно совместные сессии, мероприятия с тем, чтобы наши повестки еще более активно интегрировались в повестку форума", - сказал он в кулуарах всемирного экономического форума "Летний Давос".

Груздев не исключил, что Россия может увеличить свое присутствие уже на следующем форуме в Швейцарии. "Сегодня мы как раз обсудим это. Я думаю, что настрой такой есть, и интерес к России, и к нашему взгляду", - отметил замминистра.

В то же время Груздев подчеркнул значимость проведения "Летнего Давоса" в Китае. "На (летнем - прим. ред.) форуме мы участвуем традиционно, он называется "Летний Давос". Он был создан 10 лет назад, уже 11-й раз, когда в Китае проводятся сессии Всемирного экономического форума. На мой взгляд, совершенно оправданно, с учетом роли Китая в мировой экономике. Сегодня вновь отмечалось, что это вторая экономика мира, поэтому, конечно же, любые вопросы, которые обсуждаются с точки зрения развития мировой экономики, - фактор Китая присутствует", - сказал Груздев.

Он отметил, что пстранам - участницам мирового процесса крайне важно обменяться мнениями о тенденциях, происходящих в мире, но с преломлением к азиатскому фактору.

"Поэтому мы участвуем, нам важно заявлять свою повестку и в рамках панельных сессий, мероприятий. Это не только двусторонние отношения с Китаем, но это и наши инициативы по формированию евразийского всеобъемлющего партнерства - Большой Евразии. Сопряжение не только с планами развития Китая, но и более широкое преломление и вовлечение всех стран - участниц Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН. Поэтому площадка для позиционирования этих предложений и инициатив - она вполне подходящая", - рассказал замминистра о повестке России на летнем форуме.

По словам Груздева, он уже провел ряд встреч на полях форума. В том числе с Министерством коммерции Китая.