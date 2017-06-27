Информационная система Evraz подверглась кибератаке

Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфоновНовости партнеров 27 июня, 18:10
ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022Спорт 27 июня, 18:07
Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018Спорт 27 июня, 18:06
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГПолитика 27 июня, 18:03
Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статусаСпорт 27 июня, 18:01
Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против РоссииСпорт 27 июня, 17:55
Васильева: российская наука находится на взлетеНаука 27 июня, 17:49
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказатьСпорт 27 июня, 17:39
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсовМеждународная панорама 27 июня, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Информационная система Evraz подверглась хакерской атаке. Тем не менее производство компании продолжает работу, угрозы безопасности предприятий из-за кибератаки нет, сообщил ТАСС представитель компании.
"Информационная система подверглась атаке, основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).
Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Специалисты компании установили, что недавно этот вирус использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения.