Информационная система Evraz подверглась кибератаке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Информационная система Evraz подверглась хакерской атаке. Тем не менее производство компании продолжает работу, угрозы безопасности предприятий из-за кибератаки нет, сообщил ТАСС представитель компании.

"Информационная система подверглась атаке, основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).

Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Специалисты компании установили, что недавно этот вирус использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения.