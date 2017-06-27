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Минтранс РФ предложил экспертам IATA посетить Симферополь

Экономика и бизнес
27 июня, 16:59 дата обновления: 27 июня, 17:28 UTC+3

Глава ведомства Максим Соколов отметил, что гарантируется безопасность и эффективность полетов международной гражданской авиации, а также своевременность проведения спасательных работ в этом регионе

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Диспетчерская башня воздушного движения в аэропорту Симферополя

Диспетчерская башня воздушного движения в аэропорту Симферополя

© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с генеральным директором Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александром де Жюньяком заявил, что было бы полезным организовать посещение делегацией IATA районного диспетчерского центра Симферополя для оценки ситуации с организацией воздушного движения. Это следует из сообщения Минтранса, опубликованного на сайте.

"Было бы полезным организовать посещение районного диспетчерского центра Симферополь представителями IATA и на месте убедиться в том, что деятельность этого органа обслуживания воздушного движения осуществляется в полном соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO. При этом гарантируется безопасность и эффективность полетов международной гражданской авиации, а также своевременность проведения поисково-спасательных работ в этом регионе", - сказал Соколов.

Стороны также обсудили проблему урегулирования полетов международной гражданской авиации над Черным морем. "Министр предложил рассмотреть вопрос о возврате к двустороннему формату российско-украинского диалога при посредничестве ICAO и поддержке IATA о нормализации полетов в воздушном пространстве в границах РПИ (района полетной информации - прим. ред.) Симферополь, не исключая деятельности рабочей группы по Черному морю (под председательством ICAO - прим. ред.)", - говорится в сообщении Минтранса России.

В марте 2016 года тогдашний гендиректор IATA Тони Тайлер выступил в поддержку возобновления полетов над Крымом. На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от использования данного воздушного пространства.

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