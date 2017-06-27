Врио главы Адыгеи потребовал ужесточить борьбу с несанкционированной придорожной торговлей

МАЙКОП, 27 июня. /ТАСС/. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник на расширенном заседании правительства республики поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств усилить борьбу с незаконной придорожной торговлей в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"Несанкционированные торговые площадки создают угрозу безопасности дорожного движения и в негативном свете представляют нашу республику гостям региона. Минэкономразвития, Минстрой и главы муниципальных образований должны усилить работу в этом направлении. Через месяц мы вернемся к этому вопросу и детально обсудим, что удалось сделать. Создавайте муниципальные ярмарки, приводите законные торговые объекты в соответствие с требованиями, ведите исковую работу в отношении собственников незаконных построек", - цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Врио главы региона отметил, что ликвидацией незаконных торговых точек местные власти занимаются с 2015 года, однако значительных подвижек в этом направлении нет. По этим участкам трасс в разгар туристского сезона со всей России к Черноморскому побережью движется до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Руководители муниципалитетов проведут встречи с владельцами не соответствующих требованиям торговых точек. Отдельно Кумпилов обозначил проблему недостатка съездов с автодорог республиканского значения. Сегодня съезды к торговым площадкам и к частным земельным участкам отсутствуют либо не оформлены юридически. До конца года эта работа также должна быть завершена, добавили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС министр экономического развития и торговли республики Олег Топоров, министерство разработало план по приведению в единый вид расположенных вдоль дороги торговых объектов. Незаконные торговые точки подлежат сносу, ведется оборудование специализированных торговых площадок и ярмарок.

По информации властей на местах, в Адыгейске создано семь таких площадок - сейчас они обустраиваются, в Теучежском районе функционирует три ярмарки и продолжается работа по ликвидации незаконных точек. В Тахтамукайском районе торговые точки установили восемь индивидуальных предпринимателей, кроме того, на федеральной трассе расположен ряд крупных торговых комплексов, где жители могут реализовывать сельхопродукцию. В будние дни торговые места предоставляются бесплатно.