Хамитов: дело АФК "Система" и "Роснефти" положительно отразится на инвестклимате Башкирии

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью" по поводу реорганизации "Башнефти" положительно повлияет на инвестиционный климат республики.
"С положительной стороны (повлияет на инвестклимат Башкирии) - восстанавливается справедливость", - заявил Хамитов в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, арест активов АФК "Система" по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" оправдан. "С точки зрения обеспечительных мер, с точки зрения надежности этого судебного процесса, возможности избежать каких-то сложностей, последующих невыплат, - если "Башнефть" и Республика Башкирия выиграют этот процесс, я считаю, (эта мера) вполне оправдана", - сказал Хамитов.
В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".
АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.
По ходатайству "Роснефти" суд наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".
Во вторник, 27 июня, Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение по существу иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест". В процессе объявлен перерыв до 12 июля.
По ходатайству "Роснефти" суд наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе". Арестованные активы оцениваются в 185 млрд рублей, следует из определения Арбитражного суда Башкирии.
Во вторник, 27 июня, Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение по существу иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест". В процессе объявлен перерыв до 12 июля.