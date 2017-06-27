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Хамитов: дело АФК "Система" и "Роснефти" положительно отразится на инвестклимате Башкирии

Экономика и бизнес
27 июня, 18:12 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По мнению главы Башкирии, благодаря судебному разбирательству восстанавливается справедливость

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью" по поводу реорганизации "Башнефти" положительно повлияет на инвестиционный климат республики.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
© Сергей Бобылев/ТАСC

Акции АФК "Система" упали до минимумов с 2014 года

Арест доли "Системы" в МТС не мешает работе оператора

АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК

"С положительной стороны (повлияет на инвестклимат Башкирии) - восстанавливается справедливость", - заявил Хамитов в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, арест активов АФК "Система" по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" оправдан. "С точки зрения обеспечительных мер, с точки зрения надежности этого судебного процесса, возможности избежать каких-то сложностей, последующих невыплат, - если "Башнефть" и Республика Башкирия выиграют этот процесс, я считаю, (эта мера) вполне оправдана", - сказал Хамитов.

Суть иска

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

АФК "Система" 22 июня предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" считают, что конкретных предложений в письме АФК "Система" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство.

По ходатайству "Роснефти" суд наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе".

Во вторник, 27 июня, Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение по существу иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест". В процессе объявлен перерыв до 12 июля.

По ходатайству "Роснефти" суд наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих "Системе". Арестованные активы оцениваются в 185 млрд рублей, следует из определения Арбитражного суда Башкирии.

Во вторник, 27 июня, Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение по существу иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест". В процессе объявлен перерыв до 12 июля.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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